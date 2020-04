Coronavirus, in Florida riaprono le spiagge e la folla si accalca (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, la riapertura delle spiagge in Florida ha portato all’arrivo di una folla di centinaia di persone pronte a godersi le calde temperature del weekend. Centinaia di persone hanno affollato le spiagge della Florida settentrionale, nonostante l’allerta per l’emergenza Coronavirus. Le spiagge hanno riaperto per la stagione estiva, in un weekend che ha visto salire … L'articolo Coronavirus, in Florida riaprono le spiagge e la folla si accalca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Florida spiagge riaperte : pochi rispettano distanza sicurezza

Coronavirus - tutte le notizie della notte – Folla sulle spiagge in Florida. Trump alla Cina : «Se sono responsabili - devono pagare»

Coronavirus - in Florida picco di casi ma riaprono le spiagge : subito prese d’assalto [FOTO] (Di domenica 19 aprile 2020), la riapertura delleinha portato all’arrivo di unadi centinaia di persone pronte a godersi le calde temperature del weekend. Centinaia di persone hanno afto ledellasettentrionale, nonostante l’allerta per l’emergenza. Lehanno riaperto per la stagione estiva, in un weekend che ha visto salire … L'articolo, inlee lasiproviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Coronavirus, la Florida riapre le spiagge: tornano surfisti e pescatori. FOTO - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Florida riapre spiagge: pochi rispettano distanza sicurezza #coronavirus - fanpage : In Florida riapre Jacksonville: migliaia di persone in spiaggia senza distanziamento sociale - SCapirai : RT @SkyTG24: Coronavirus, la Florida riapre le spiagge: tornano surfisti e pescatori. FOTO - ilnidodelfalco1 : 'Vittime #coronavirus in USA nelle ultime 24 ore: 1.891. Totale morti: 38.664 (732.197 contagi confermati)' Questi… -