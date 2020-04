Coronavirus | in Calabria 1 035 positivi su 22 234 tamponi | positivo il 4 | 6% dei

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) Anche oggi ottime notizie dai dati ufficiali appena forniti dalla Regione: sono solo 24 i nuovi casidirilevati oggi in tutto il territorio Regionale, su ben 966effettuati: appena l’2,4% dei controllati è risultatoal test, mentre il 97,6% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è stata accertata in Provincia di Cosenza (22 su 24), mentre gli altri due casi sono 1 in Provincia di Vibo Valentia e 1 in Provincia di Reggio. Il numero deiaccertati inè di 1.035 persone su 22.234complessivamente effettuati dall’inizio dell’epidemia. La percentuale deisui controllati scende ancora al 4,6% ed è di gran ...