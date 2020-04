Coronavirus, il principe Harry: “La situazione è migliore rispetto a quella presentata dai media” (Di domenica 19 aprile 2020) Secondo il principe Harry la situazione è migliore rispetto a quella presentata dai media, ma scatena moltissime polemiche. E ribadisce il suo orgoglio per la reazione del popolo inglese Il duca di Sussex, attualmente a Los Angeles con la moglie Meghan e il figlio Archie, ha espresso in un podcast radio di Declassified il suo … L'articolo Coronavirus, il principe Harry: “La situazione è migliore rispetto a quella presentata dai media” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Emergenza coronavirus : la principessa Sofia di Svezia volontaria all’ospedale di Stoccolma

Coronavirus - la principessa Sofia di Svezia volontaria all’ospedale di Stoccolma

Anche i nobili hanno un cuore : la principessa di Svezia diventa infermiera contro il Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Secondo illadai media, ma scatena moltissime polemiche. E ribadisce il suo orgoglio per la reazione del popolo inglese Il duca di Sussex, attualmente a Los Angeles con la moglie Meghan e il figlio Archie, ha espresso in un podcast radio di Declassified il suo … L'articolo, il: “Ladai media” NewNotizie.it.

83napolano : RT @VanityFairIt: Almeno per il momento ha riposto la tiara in un cassetto. La moglie del principe Carl Philip è scesa in prima linea per d… - maurazamir : RT @PediatriaOggi: Il principe William lo ha definito una 'leggenda assoluta', il premier Johnson e la Regina pensano di nominarlo Sir. #c… - VanityFairIt : Almeno per il momento ha riposto la tiara in un cassetto. La moglie del principe Carl Philip è scesa in prima linea… - ernestocaprari : RT @PediatriaOggi: Il principe William lo ha definito una 'leggenda assoluta', il premier Johnson e la Regina pensano di nominarlo Sir. #c… - PediatriaOggi : Il principe William lo ha definito una 'leggenda assoluta', il premier Johnson e la Regina pensano di nominarlo Sir… -