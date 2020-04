Coronavirus, il dramma dell’attore: i medici costretti a amputare la gamba per salvargli la vita (Di domenica 19 aprile 2020) L’attore canadese Nick Cordero, 41 anni, ha subìto l’amputazione della gamba per le conseguenze dell’infezione da Coronavirus. Lo ha reso noto Amanda Kloots, moglie della star di Broadway. Nick Cordero, ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center, è in terapia intensiva da quasi 3 settimane. L’infezione ha contribuito alla formazione di coaguli di sangue nella gamba destra e ha provocato problemi alla circolazione e alla pressione. I medici sono dovuto intervenire in maniera drastica per l’insorgenza di emorragie nell’intestino e per evitare il deterioramento della situazione hanno dovuto procedere all’amputazione della gamba destra di Nick Cordero. L’intervento, ha spiegato Kloots sul proprio profilo Instagram, è riuscito: “Ce l’ha fatta, ha superato l’operazione ed è una cosa enorme, visto che ... Leggi su caffeinamagazine Il Coronavirus ha spaccato l’Italia in due : drammatico aumento della mortalità al Nord - il Centro-Sud resta ai margini della pandemia [DATI - GRAFICI e TABELLE]

Coronavirus - in Usa dramma nelle case di riposo : 7mila morti e 4100 strutture coinvolte

Coronavirus - l’Oms lancia l’allarme per l’Africa : “Troppi morti e i numeri reali non si conoscono” - potrebbe diventare un dramma mondiale (Di domenica 19 aprile 2020) L’attore canadese Nick Cordero, 41 anni, ha subìto l’amputazione dellaper le conseguenze dell’infezione da. Lo ha reso noto Amanda Kloots, moglie della star di Broadway. Nick Cordero, ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center, è in terapia intensiva da quasi 3 settimane. L’infezione ha contribuito alla formazione di coaguli di sangue nelladestra e ha provocato problemi alla circolazione e alla pressione. Isono dovuto intervenire in maniera drastica per l’insorgenza di emorragie nell’intestino e per evitare il deterioramento della situazione hanno dovuto procedere all’amputazione delladestra di Nick Cordero. L’intervento, ha spiegato Kloots sul proprio profilo Instagram, è riuscito: “Ce l’ha fatta, ha superato l’operazione ed è una cosa enorme, visto che ...

Corriere : Il dramma degli Stati Uniti: oltre 20 mila morti, adesso hanno più vittime dell’Italia - cronacadiroma : Dramma #RSA in #Lombardia: #Fontana cita la #RegioneLazio #Zingaretti #coronavirus #19aprile - HSpeciosa : RT @europaverde_it: Strumentalizzare il dramma del coronavirus per boicottare il 25 aprile è oltremodo indecente. Una proposta offensiva pe… - antserena : Coronavirus, nel Lazio 144 nuovi casi. Dramma anziani: 365 Rsa sotto controllo - FulvioAlbanese : RT @europaverde_it: Strumentalizzare il dramma del coronavirus per boicottare il 25 aprile è oltremodo indecente. Una proposta offensiva pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dramma Coronavirus a Napoli, il dramma dei disabili: «Nessun centro ha riaperto» Il Mattino Castellammare - Coronavirus, il San Leonardo è un focolaio. Un infermiere contagiato: «Chiudete e sanificate»

Il dramma dell'infermiere, però, è continuato anche dopo il suo trasferimento a Boscoreale. Anche la moglie e il figlio sono risultati positivi al Covid-19 per essere stati in contatto con lui. «Non ...

Mancini: "Lasciateci tornare in campo"

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parla, a proposito del Coronavirus, di una tragedia inumana, inaspettata, terribile . Corro in casa, ma sogno che sia giunto il momento di allentare la pression ...

Il dramma dell'infermiere, però, è continuato anche dopo il suo trasferimento a Boscoreale. Anche la moglie e il figlio sono risultati positivi al Covid-19 per essere stati in contatto con lui. «Non ...Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parla, a proposito del Coronavirus, di una tragedia inumana, inaspettata, terribile . Corro in casa, ma sogno che sia giunto il momento di allentare la pression ...