Coronavirus: il Copasir approfondirà la questione dell’app “Immuni” (Di domenica 19 aprile 2020) Il Comitato per la sicurezza della Repubblica intende approfondire la questione dell‘App “Immuni“, scelta come strumento per contenere il contagio da Coronavirus, “sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal commissario Arcuri per l’affidamento e la conseguente gestione dell’applicazione”. A renderlo noto è lo stesso presidente del Copasir, Raffaele Volpi, che non esclude l’audizione dello stesso Arcuri davanti al Comitato, trattandosi di sicurezza nazionale. “Mercoledì il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si riunirà in mattinata per discutere alcune importanti questioni – annuncia Volpi con una nota –. La prima fase dei lavori prevede l’esame della relazione sulla attività dei Servizi nel secondo semestre 2019, ... Leggi su meteoweb.eu ‘Coronavirus creato dall’Italia per decimare gli anziani’ : il Copasir si muove contro le fake news

Coronavirus - presidente Copasir : “Io in quarantena - qui gli amici muoiono”

Coronavirus - presidente Copasir : "Io in quarantena - qui gli amici muoiono" (Di domenica 19 aprile 2020) Il Comitato per la sicurezza della Repubblica intende approfondire ladell‘App “Immuni“, scelta come strumento per contenere il contagio da, “sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal commissario Arcuri per l’affidamento e la conseguente gestione dell’applicazione”. A renderlo noto è lo stesso presidente del, Raffaele Volpi, che non esclude l’audizione dello stesso Arcuri davanti al Comitato, trattandosi di sicurezza nazionale. “Mercoledì il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si riunirà in mattinata per discutere alcune importanti questioni – annuncia Volpi con una nota –. La prima fase dei lavori prevede l’esame della relazione sulla attività dei Servizi nel secondo semestre 2019, ...

viperaviola : RT @RaiNews: L'app per il contact tracing #Immuni, scelta dal governo come uno degli elementi per la 'Fase due', sarà valutata dal Comitato… - Andyphone : RT @RaiNews: L'app per il contact tracing #Immuni, scelta dal governo come uno degli elementi per la 'Fase due', sarà valutata dal Comitato… - ___________Luca : RT @RaiNews: L'app per il contact tracing #Immuni, scelta dal governo come uno degli elementi per la 'Fase due', sarà valutata dal Comitato… - danielasturiale : RT @RaiNews: L'app per il contact tracing #Immuni, scelta dal governo come uno degli elementi per la 'Fase due', sarà valutata dal Comitato… - RaiNews : L'app per il contact tracing #Immuni, scelta dal governo come uno degli elementi per la 'Fase due', sarà valutata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Copasir Coronavirus, app «Immuni» sotto la lente del Copasir Il Sole 24 ORE Coronavirus, Copasir: Approfondimenti sull'app Immuni'

Il Copasir intende «approfondire la questione dell’App Immuni sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal Commissario Arcuri per l’affidamento e la ...

Nomine, effetto domino sull'intelligence

Intanto M5s e Pd (Antonio Zennaro ed Enrico Borghi) hanno chiesto al governo di coinvolgere il Copasir (Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti)presieduto da Raffaele Volpi (Lega) nella ...

Il Copasir intende «approfondire la questione dell’App Immuni sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal Commissario Arcuri per l’affidamento e la ...Intanto M5s e Pd (Antonio Zennaro ed Enrico Borghi) hanno chiesto al governo di coinvolgere il Copasir (Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti)presieduto da Raffaele Volpi (Lega) nella ...