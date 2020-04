Coronavirus | il bollettino di oggi domenica 19 aprile 2020

Corriere : Coronavirus in Italia, 175.925 casi positivi e 23.227 morti. Il bollettino del 18 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - qn_lanazione : Il #COVID19 in #Toscana, il bollettino di domenica 19 aprile: 135 nuovi casi su 3550 tamponi. 19 i decessi - TVCalabriaweb : In Calabria ad oggi sono stati effettuati 22.234 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.035 (… -

Coronavirus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus bollettino