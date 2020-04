Coronavirus | il bollettino di oggi | 433 morti | tremila nuovi contagi | in calo i pazienti

Corriere : Coronavirus in Italia, 175.925 casi positivi e 23.227 morti. Il bollettino del 18 aprile - Corriere : In Italia calano i morti e le terapie intensive. il bollettino del 19 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - italia_news_it : Ultimo Bollettino Coronavirus oggi 19 aprile in Italia Protezione Civile. Solo 23660 morti e 108257 contagiati… - Ignoto2011 : RT @Corriere: In Italia calano i morti e le terapie intensive: il bollettino del 19 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, bollettino Italia: oggi 433 morti e 2.128 guariti. In calo ricoveri e terapie intensive Il Messaggero Guarite altre 2000 persone, stabili i contagi. Calano di poco i decessi. Ancora scontro tra Nord e Sud

Prosegue la frenata del contagio e della gravità dei malati per l'epidemia di coronavirus in Italia. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In ...

Coronavirus, nel Lazio contagi in netto calo: 87 positivi, solo 22 a Roma. È il dato più basso da un mese

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato comunica i numeri del bollettino quotidiano con un ottimismo ... Domani a Genzano apriremo la prima Rsa pubblica dedicata a Covid-19». Dai ...

Prosegue la frenata del contagio e della gravità dei malati per l'epidemia di coronavirus in Italia. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In ...L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato comunica i numeri del bollettino quotidiano con un ottimismo ... Domani a Genzano apriremo la prima Rsa pubblica dedicata a Covid-19». Dai ...