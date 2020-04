Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 19 aprile | Ecco tutti i dati (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus: la situazione dei contagi in Italia. Ancora in calo ricoveri in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi domenica 19 aprile, diramato dalla Protezione Civile, si evince ancora una decrescita dei pazienti attualmente ricoverati nelle terapia intensive. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 19 aprile, … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 19 aprile Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus Italia : il bollettino aggiornato al 19 aprile

Coronavirus - il bollettino del 19 aprile – Cala il numero dei decessi

