Coronavirus – Ignazio Marino: In Usa sistema sociale messo a dura prova (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus – Ignazio Marino: In Usa sistema sociale messo a dura prova – “Donald Trump ha dovuto in pochissimi giorni stabilire che chiunque affetto da Coronavirus debba essere curato, e se non ha un’assicurazione privata le spese mediche saranno sostenute dal Governo. Il sentimento di equità nella sanità emerge nei palazzi del potere Usa solo di fronte a disastri epocali per sopirsi immediatamente dopo ma sono convinto che questa volta andrà diversamente”. Lo scrive il prof. Ignazio Marino, ex sindaco di Roma e oggi Professore di Chirurgia e Executive Vice President presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia, sulle pagine de L’Espresso. “Le istituzioni americane – scrive Marino – si sono affidate alla scienza, e a parte qualche singolare intervento di Donald Trump come quello sulla efficacia clinica ... Leggi su romadailynews Ignazio La Russa e quel 25 aprile per commemorare le vittime da Coronavirus

Dichiarazione congiunta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo “Continua a salire il tasso ...

