Coronavirus | i morti e i contagiati in Italia

Emergenza Coronavirus, più di 100.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 19 aprile Secondo aggiornamento pomeridiano senza conferenza stampa a cura del capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 18 aprile Massima attenzione sui dati del bollettino della Protezione Civile per comprendere l'andamento del contagio in Italia e valutare la riapertura e l'inizio della fase 2. Nella prima giornata senza la consueta conferenza stampa di Borrelli si registrano 482 decessi nelle ultime 24 ore (totale 23.227). Gli attualmente positivi sono 107.771, con un aumento di 809 unità nelle ...

Lombardia - 66.236 casi di coronavirus e 12.213 morti : “Calano i decessi ma aumentano i ricoveri”

Coronavirus in Toscana: 19 morti, oggi 19 aprile. E 135 nuovi contagi. Più di 100mila i test eseguiti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus diretta, 160 mila morti nel mondo, un quarto negli Usa, in Brasile ruspe per le sepolture Il Messaggero Salernitano 43enne morto a Londra per Covid-19, gli amici: "Rimandato a casa dall'ospedale". La Farnesina segue il caso

E' stato visitato in un ospedale londinese ma è stato rispedito a casa, dove è morto probabilmente di coronavirus. Questa la fine di un 43enne, Lucio Truono, di Giffoni Vallepiana (Salerno), residente ...

Cellino positivo al coronavirus: "Non si può pensare di tornare a giocare"

Un proposito, prevedibilmente difficile da mantenere, legato anche ad un fatto strettamente personale ammesso nelle ore scorse dal massimo dirigente biancazzurro, che ha ribadito di essere stato ...

