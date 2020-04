Coronavirus, Giuseppe Conte: “Lavoriamo alla Fase 2, daremo informazioni certe agli italiani” (Di domenica 19 aprile 2020) L’Italia si appresta ad aprire le porte? Probabilmente sì, ma è da capire come. Di fatto il 4 maggio il Bel Paese dovrebbe iniziare la tanto famosa “Fase 2” di questa crisi sanitaria. Per questo il Governo sta preparando tutte le misure che servono in vista di quel che sarà. Tuttavia, prima del termine della quarantena, l’esecutivo è al lavoro per completare il decreto del mese di aprile, decisamente importante, visto che sul tavolo saranno diverse le criticità da tenere in considerazione. “Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza tenendo sotto controllo la curva epidemiologica le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale“, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte : “Il piano di ripresa sarà nazionale - non ci saranno differenze da Regione a Regione”

