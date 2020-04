Coronavirus, Gallera: “non riapriamo senza condizioni” (Di domenica 19 aprile 2020) “Se non ci saranno queste cose non si riaprira’, si riaprira’ solo nella massima sicurezza”: cosi’ l’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera ha risposto a Fabio Fazio che a Che tempo che fa gli ha chiesto se in Lombardia si riaprira’ tutto il 4 maggio in assenza di mascherine, test sierologici e guanti. “Tutti devono avere mascherine e guanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro e poi c’e’ il tema del trasporto pubblico. Se si realizzano queste condizioni riapriamo, senno’ no”. L’assessore ha anche escluso l’apertura di bar alla sera e dei ristoranti. “La nostra posizione e’ sempre stata chiara, ripartiamo secondo le indicazioni della scienza e con le modalita’ che ci dira’ la scienza, e’ evidente – ha sottolineato Gallera – ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Gallera - ‘senza mascherine per tutti e sicurezza Lombardia non apre’

