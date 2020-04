MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia oltre 19mila morti: calano pazienti in rianimazione #coronavirus - TgLa7 : #coronavirus, #Francia: +642 more morti, per un totale di 19,323: - Adnkronos : #Coronavirus, ancora 642 morti in #Francia - FirenzePost : Coronavirus Francia: altri 642 decessi, in totale 19.323. I contagi 111.281 - Simona53313767 : RT @maxdantoni: Decessi da #coronavirus in rapporto alla popolazione (? milione abit.) - Belgio????: 471 - Spagna????: 429 - Italia????: 376 - Fr… -

Coronavirus Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Francia