Coronavirus | Foroni | ' fondamentale lavoro dei volontari Protezione civile'

(Di domenica 19 aprile 2020) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Sono trascorsi due mesi dal weekend del 21 febbraio nel quale a Codogno è partito il primo focolaio. I Comuni travolti per primi dallo tsunami del, hanno mostrato grandissima responsabilità nel rispettare le restrizioni imposte e nell'accettare la situazione con comportamenti che hanno contribuito fortemente a limitare l'avanzata del contagio in quella zona". Lo ha ricordato l'assessore lombardo al Territorio ePietrointervenendo alla diretta Facebook per fare il punto sull'emergenzaha sottolineato ilgiocato nell'emergenza daidella, specificando che nel periodo 22 febbraio-19 aprile sono state messe a disposizione oltre 77.000 giornatecon punte di 3000al giorno.

Il supporto con personale volontario alla gestione del numero verde attivato da Regione per l'emergenza coronavirus ha visto l'impiego di circa 20 volontari/giorno per il mese di aprile. Il supporto ...Così l’assessore lombardo alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni, nella diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. "In attesa delle novità normative che il governo ...