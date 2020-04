Coronavirus | Foroni | ' fondamentale lavoro dei volontari Protezione civile' 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) (Adnkronos) - E' stata assicurata la fornitura e il supporto logistico per la movimentazione del personale e dei materiali sanitari dei team medico-infermieristici italiani o provenienti dall'estero (tra cui Norvegia, Albania, Romania, Russia, Cina, Stati Uniti, Cuba, Polonia, Tunisia) giunti in Lombardia, la loro sistemazione, in stretta collaborazione con le Ats e le Asst. Dall'inizio del mese di aprile sono stati trasportati, sul territorio lombardo, circa 550 medici ed infermieri (circa 400 stranieri, circa 150 italiani); nel periodo 16-18 aprile è' stato fornito supporto a più di 50 operatori sanitari. Il supporto con personaleo alla gestione del numero verde attivato da Regione per l'emergenzaha visto l'impiego di circa 20/giorno per il mese di aprile. Il supporto logistico per l'allestimento di spazi per triage, e' stato assicurato ...