Coronavirus, folla al funerale del sindaco-medico: De Luca mette in quarantena il Comune di Saviano – Video (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieNon si è fatta attendere la reazione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sul Comune di Saviano, in provincia di Napoli, al centro delle polemiche sull’affollato corte funebre per il compianto sindaco e medico Carmine Sommese, morto per il Coronavirus. Da questa notte De Luca ha imposto la quarantena sull’intero Comune: «Una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio – ha detto il presidente campano – a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato». Una decisione presa anche come «atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili – ha aggiunto De Luca – ... Leggi su open.online Coronavirus : folla a funerale a Lamezia Terme - indagini in corso

