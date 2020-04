Coronavirus, folla al funerale del sindaco: il comune di Saviano dichiarato zona rossa (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, folla al funerale del sindaco: comune di Saviano in quarantena È stato messo in quarantena il comune di Saviano, in Campania, in seguito al funerale del sindaco e medico Carmine Sommesse, che ha radunato una folla di circa 200 persone nonostante i divieti imposti per l’epidemia di Coronavirus in Italia. Il governatore della Campania Vicenzo De Luca, infatti, ha firmato un’ordinanza che istituisce la “zona rossa” nel comune, disponendo dunque “il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”. La decisione era stata ampiamente preannunciata dallo stesso De Luca, che aveva parlato di ... Leggi su tpi Coronavirus - addio vacanze. Brusaferro : dimenticatevi i luoghi affollati fino al vaccino

