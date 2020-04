Coronavirus e riapertura | “Scontiamo un ritardo che rischia di essere irreparabile”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) “Scontiamo unchediirreparabile“: lo ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, in un’intervista al Corriere della Sera, in riferimento alla Fase 2. “Una nuova organizzazione del lavoro, dei trasporti e della socialità non si organizza in poche settimane. Non ne faccio una questione di calendario, ma di metodo“, afferma spiegando che lei avrebbe “investito risorse per rendere sicuri i luoghi di lavoro, piuttosto che per mantenere chiuse le aziende. E destinato risorse alla riduzione del rischio nella mobilità, piuttosto che per tenere le persone a casa. Purtroppo il problema del virus lo avremo almeno fino a quando non ci sarà il vaccino“. “Non c’è solo l’aspetto sanitario, che pure è determinante. C’è anche il come si ...