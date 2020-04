Coronavirus | dopo oltre 40 giorni | senza bare la chiesa del cimitero di Bergamo

(Di domenica 19 aprile 2020), anessuna bara nelladelPer la prima volta negli ultimi 40, nessuna bara è stata posizionata nelladeldiin attesa della cremazione o della sepoltura: a causa dei numerosi morti causati dal, infatti, nell’ultimo mese i feretri venivano sistemati nellaperché nel deposito delnon c’era più posto. La notizia è stata data da Giacomo Angeloni, assessore ai servizi cimiteriali del comune di, che sui suoi social ha scritto: “Ladelè stata per più di 40un chiodo fisso: ospitava lein attesa di sepoltura o cremazione. Neipeggiori erano 140. Abbiamo deciso di non pubblicare le immagini soprattutto per rispettare il dolore dei tanti familiari che non potevano salutare i loro cari. Oggi è ...

Altri 1.648 sono in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo ... Sono 20.581 (+627 complessivi rispetto a ieri), le persone ...Per il dopo, dobbiamo anche sapere quale sia stata l’evoluzione del contagio e cioè ... È necessario attivare da subito, in tutte le aziende una capillare formazione dei lavoratori per la sicurezza al ...