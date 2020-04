Coronavirus diretta | 160 mila morti nel mondo | un quarto negli Usa | in Brasile ruspe per

RegLombardia : #LNewsc#CORONAVIRUS, ULTIMI AGGIORNAMENTI UFFICIALI DA REGIONE LOMBARDIA (17.04.20) In diretta il Presidente Attil… - DPCgov : ??#Coronavirus #17aprile ore 18: facciamo il punto della situazione insieme con il Capo Dipartimento Angelo Borrelli… - Open_gol : Il pre-show è iniziato alle 20, mentre dalle due di questa notte parte il 'concertone' di Lady Gaga che si potrà se… - noitre32 : RT @Gianmar26145917: Coronavirus, #Conte lavora alla #Fase2. 'Prossima settimana misure invariate!' Altra puntata della saga #Giuseppi riso… - Cuoredifango : RT @Gianmar26145917: Coronavirus, #Conte lavora alla #Fase2. 'Prossima settimana misure invariate!' Altra puntata della saga #Giuseppi riso… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta

Sky Tg24

La “fase 2” della lotta al Covid-19 obbligherà le parrocchie a ripensare il modo e lo stile della loro azione e del loro fare comunità. Il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, (la diocesi comprende ...Nel corso del punto stampa che come di consueto, in questo periodo di pandemia e quarantena, si è tenuto in diretta streaming, il sindaco di Verona Federico Sboarina ... provvedimenti restrittivi ...