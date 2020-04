Coronavirus dati 19 aprile 2020: +486 nuovi contagi, in totale sono 47mila i guariti (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus dati 19 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. sono 486 i nuovi positivi oggi, circa la metà di ieri quando ne erano stati registrati 809. I malati in Italia sono 108.257. Le vittime oggi sono 433, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 482. Da inizio emergenza sono 23.660 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 74%. 2.635 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 98 meno di ieri. 26 in più i pazienti ricoverati in degenza Covid-19, 25.033 in tutto. I guariti oggi, sono 2.128, in totale sono 47.055. (segue dopo la foto) sono in calo i ricoverati in terapia intensiva per il Coronavirus (-98 rispetto a ieri). Emerge dai dati aggiornati della Protezione civile. In totale i ricoverati in ... Leggi su urbanpost Coronavirus - oggi 433 morti e 2.128 guariti : continuano a svuotarsi gli Ospedali - tutti i DATI

Coronavirus Lombardia, i dati di domenica 19 aprile: 66.236 contagiati e 12.213 decessi (+163)

Frena l'incremento dei casi totali di Coronavirus nel Paese. Secondo i dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile, si registrano 3.047 casi in più nelle ultime 24 ore, 444 in meno rispetto ...

Nuovo report della Protezione Civile sull'emergenza Coronavirus in Italia. Sono complessivamente 108.257 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 486 rispetto a ieri, quando l'aumento ...

