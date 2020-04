Coronavirus, dalle forze dell’ordine 8,6 milioni di controlli (Di domenica 19 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le forze di polizia, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, hanno controllato ieri 257.227 persone e 92.264 esercizi e attivita’ commerciali. Secondo quanto riferisce il Viminale sono state 8.742 le sanzioni amministrative contestate, 57 denunce per falsa dichiarazione o attestazione, 26 denunce per violazione dei divieti legati alla quarantena; 151 sanzioni ai titolari di attivita’/esercizi commerciali, 35 provvedimenti di chiusura.Dall’inizio dei controlli, l’11 marzo, al 18 aprile salgono cosi’ a 8.617.602 le persone e a 3.388.808 gli esercizi/attivita’ verificati.La percentuale sul totale delle persone denunciate e sanzionate (al 18 aprile) e’ pari al 3,8%.(ITALPRESS). L’articolo Coronavirus, dalle forze dell’ordine 8,6 milioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - dalle forze dell'ordine 8 - 6 milioni di controlli

Dalle 13 di oggi anche 33 militari dell'esercito sono a Saviano per blindare il Comune in provincia di Napoli che stanotte è stato dichiarato zona rossa per il covid19 in seguito agli assembramenti ...

Mascherine obbligatorie? Per le famiglie costi anche di 200 euro al mese

Infatti, si prevede che nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus le mascherine saranno obbligatorie e quelle più diffuse ... Infine, ci sono le mascherine Ffp2 e Ffp3, ideali per i sanitari e che ...

