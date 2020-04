Coronavirus – Costa Deliziosa, il giro del mondo visto dall’oblò: nessuno scende dal 14 marzo. Sbarco a Genova (Di domenica 19 aprile 2020) Costa Deliziosa è come l’orchestrina del Titanic, che continuava a suonare mentre il transatlantico andava a fondo. Il mondo trema per il Coronavirus, conta i morti a decine di migliaia, i contagiati hanno superato i due milioni, ma il transatlantico della compagnia italiana è ancora in navigazione. È partito il 5 gennaio da Venezia, avrebbe dovuto tornarvi il 26 aprile. Invece attraccherà il 21 aprile, dopo 106 giorni, a Genova, concludendo il più incredibile, assurdo, surreale dei giri del mondo. Una crociera da sogno (e dai costi proibitivi: per la suite si arriva a 45 mila euro a persona), che si è trasformata in un incubo. Perché dal 14 marzo nessuno dei passeggeri ha potuto scendere a terra. Ha visto i mari più belli, spiagge e isole incontaminate, ma rigorosamente dall’alto di un bestione da 92.600 tonnellate, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Italia - aumento dei casi costante ma calano vittime e ricoveri

