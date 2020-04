Coronavirus | Conte parla con la Von der Leyen e rilancia gli Eurobond | «Italia lasciata

(Di lunedì 20 aprile 2020) «L'Ue ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco nella risposta alla crisi economica generata dal, nello specifico attraverso l'emissione di titoli comuni. Molti Paesi europei hanno guardato solo ai propri vantaggi, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole Ue e con questo surplus non opera da locomotiva ma da freno per l'Europa»

E' quanto afferma, in una anticipazione sul sito internet, il premier Giuseppe Conte in una intervista che apparirà domani sulla "Sueddeutsche Zeitung".Il premier ha sottolineato che questo non ...Sulla base dei dati disponibili fino al 10 Marzo, giorno di inizio delle restrizioni severe imposte dal Decreto del Governo Conte, quando i morti erano "solo" 631, il modello matematico epidemiologico ...