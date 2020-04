Coronavirus, Conte: «Inizio fase 2? Presto gli italiani avranno notizie certe» (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista a Il Giornale spiegando quando potrà iniziare la fase 2. Le parole del premier Giuseppe Conte ha parlato a Il Giornale spiegando quando l’Italia potrà entrare nella fase 2 ossia in quella dove si convivrà con il virus. «In questi giorni circolano numerose ipotesi, auspici e proposte con tanto di date, anche da parte di alcune Regioni, sulle possibili riaperture nel Paese. Abbiamo avuto un confronto tra il governo e due delegazioni, una del comitato tecnico-scientifico, che già da tempo ci coadiuva, e una del comitato socio-economico. Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure, in modo da poter “convivere” con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza, tenendo sotto controllo la curva epidemiologica e le condizioni di stress del sistema sanitario ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - Conte annuncia : "Lavoriamo ad allenamento misure - presto notizie certe"

Coronavirus - Rossi scrive a Conte : "Contagio sotto controllo - fai ripartire l'export o sarà crisi irreversibile"

Coronavirus : Conte - ‘Draghi? Persona autorevole - non si fa tirare per la giacchetta’ (Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppeha rilasciato un’intervista a Il Giornale spiegando quando potrà iniziare la2. Le parole del premier Giuseppeha parlato a Il Giornale spiegando quando l’Italia potrà entrare nella2 ossia in quella dove si convivrà con il virus. «In questi giorni circolano numerose ipotesi, auspici e proposte con tanto di date, anche da parte di alcune Regioni, sulle possibili riaperture nel Paese. Abbiamo avuto un confronto tra il governo e due delegazioni, una del comitato tecnico-scientifico, che già da tempo ci coadiuva, e una del comitato socio-economico. Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure, in modo da poter “convivere” con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza, tenendo sotto controllo la curva epidemiologica e le condizioni di stress del sistema sanitario ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo #statodipolizia Qualunque medico dice che stare all’aria aperta è meglio che… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Sanità va governata diversamente. Conte deve programmare coesistenza armata, e non paci… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - 5_stars4 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ FakeVirusNews di Corrado Formigli.. andate a leggere i giornali locali e vi accorgerete delle Bufale d… - alarico999 : RT @CriticaScient: Colao il traghettatore. Il 'Caronte' che ci porterà all'inferno. #Colao #Caronte -