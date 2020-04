Coronavirus, Conte “Governo determinato, lavoriamo per ripartenza” (Di domenica 19 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quel che serve davvero al Paese e avere un governo sostenuto da forze che maturino la piena convinzione che l'opera di ricostruzione sara' tanto piu' efficace se tutti lavoreremo nella medesima direzione con forte coesione e lungimiranza. Questo compito deve spettare alla politica intesa con la ‘P' maiuscola, non puo' essere affidato a governi tecnici sul presupposto che le forze politiche non siano disponibili ad assumersi la responsabilita' delle scelte anche molto difficili che il Paese e' chiamato a compiere”. Cosi' il premier Giuseppe Conte, in un'intervista a Il Giornale. “Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia e dovra' risponderne agli elettori. Quanto ai governi di unita' nazionale – aggiunge -, sono formule astratte molto improbabili da perseguire in concreto. Basti considerare le divisioni che ci ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Conte : “Lavoriamo a Fase 2 - no a Governo di unità nazionale”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Conte : "Lavoriamo alla Fase 2 per dare risposte certe agli Italiani" (Di domenica 19 aprile 2020)

