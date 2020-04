Coronavirus | Conte avvisa l’UE | “Il Mes ha una brutta fama”

Leggi su inews24

(Di domenica 19 aprile 2020)l’Unione Europea. Quella del Mes non è la via migliore per uscire dalla crisi ed evitare il crack economicol’Unione Europea e indirettamente anche i Paesi forti. Lo fa con una nuova intervista ad un quotidiano tedesco, la Süddeutsche Zeitung che gli serve anche come cassa di risonanza da … L'articolol’UE: “Il Mes ha unafama” proviene da www.inews24.it.