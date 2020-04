Coronavirus | Conte annuncia | Lavoriamo ad allenamento misure restrittive

VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo #statodipolizia Qualunque medico dice che stare all’aria aperta è meglio che… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Sanità va governata diversamente. Conte deve programmare coesistenza armata, e non paci… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - soldi_anna : RT @isabellaisola3: Dai balconi si cambia finalmente musica. Dalle canzonette si è passati alle proteste contro questo governo parassita????… - a_bagnasco : RT @francescatotolo: Il virologo Andrea Crisanti ha messo a punto il “modello veneto” con @zaiapresidente: “il governo #Conte si è basato o… -

Coronavirus Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Conte