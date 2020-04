Coronavirus | Col Paese deserto, in Abruzzo passeggiano i cervi | VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, le strade sono deserte e in più città sono stati avvistati animali passeggiare tranquillamente. Gli ultimi sono stati tre cervi a spasso per le strade dell’Abruzzo. In Abruzzo, a Villetta Barrea nell’Aquilano sono stati avvistati tre cervi passeggiare indisturbati per le strade deserte a causa delle restrizioni sulle uscite dovute all’emergenza … L'articolo Coronavirus Col Paese deserto, in Abruzzo passeggiano i cervi VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - “Caciobond” : la risposta alla crisi dalla Coldiretti di Salerno

Coronavirus fase 2 - potremo uscire? Metro - bus - treni - lavoro - spesa e bar : così vivremo col virus

Coronavirus - mascherina col sorriso stampato per aiutare i profughi (Di domenica 19 aprile 2020) A causa dell’emergenza, le strade sono deserte e in più città sono stati avvistati animali passeggiare tranquillamente. Gli ultimi sono stati trea spasso per le strade dell’. In, a Villetta Barrea nell’Aquilano sono stati avvistati trepasseggiare indisturbati per le strade deserte a causa delle restrizioni sulle uscite dovute all’emergenza … L'articoloCol, inè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Sanità va governata diversamente. Conte deve programmare coesistenza armata, e non paci… - VittorioSgarbi : #coronavirus 'Nella fase 2 servirà soprattutto buon senso. Col caldo tutto tornerà alla normalità e il governo si a… - carmelitadurso : Resto tutto il giorno a casa col pigiamino e i capelli arruffati?!? ?????? No, no, no, corro a Cologno per le prove di… - emillyele : RT @Gfbrt: Coronavirus: “Nella fase 2 servirà soprattutto buon senso. Col caldo tutto tornerà alla normalità e il governo si avvalga di per… - CorbelliFranco : RT @Storace: Gli svergognati al governo, #Cinquestelle compresi, lottizzano le #nomine persino mentre gli italiani muoiono a grappoli col #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Col Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Nastasio 50 anni dopo lo scudetto col Cagliari: «Io, Gigi Riva e i sardi, una vittoria da brividi»

L’amico dell’ultrà e del tifoso di gradinata, il primo ad andare in trasferta da Udine a Catania, il punto di riferimento del suo club. Qui a Livorno, da sempre casa sua, Corrado Nastasio è sempliceme ...

Coronavirus, Belen racconta la sua quarantena: "In casa sto scrivendo molto"

Mi sento fortunata perché sono con la mia famiglia". Belen infatti sta trascorrendo queste giornate stando a tempo pieno col figlio Santiago e il marito Stefano De Martino. "Questo periodo mi sta ...

L’amico dell’ultrà e del tifoso di gradinata, il primo ad andare in trasferta da Udine a Catania, il punto di riferimento del suo club. Qui a Livorno, da sempre casa sua, Corrado Nastasio è sempliceme ...Mi sento fortunata perché sono con la mia famiglia". Belen infatti sta trascorrendo queste giornate stando a tempo pieno col figlio Santiago e il marito Stefano De Martino. "Questo periodo mi sta ...