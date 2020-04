Coronavirus | chiude una terapia intensiva | i medici del Niguarda festeggiano VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) Una delle cinque nuove terapie intensive dell’ospedaledi Milano, aperta per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è stata chiusa per il calo di pazienti positivi negli ultimi giorni. Lo comunica l’Asst Grande Ospedale Metropolitanoche, su Facebook, ha diffuso unin cui si vedonoe infermieri festeggiare per “una prima buona notizia. E’ un piccolo passo, ma importantissimo”. “L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia – scrive l’ospedalein un post -. Ma una prima buona notizia c’è. Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso dire una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid. 27 posti letto che fino a pochi giorni fa ...