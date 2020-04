Coronavirus, Ceriscioli: “Nella fase 2 entrare in fabbrica con la stessa protezione della rianimazione” (Di domenica 19 aprile 2020) “Per me si può aprire anche prima del 4 maggio, purché si torni in fabbrica come se si dovesse entrare in un reparto di rianimazione: tuta protettiva, mascherina, visiera, guanti e copriscarpe”. Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, immagina la ripresa dell’attività manifatturiera nel post-Coronavirus: è lo standard di sicurezza che ha visto applicare a Wuhan e “che rispetta a pieno il decreto 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il protocollo firmato da sindacati e imprese davanti al governo il 14 marzo scorso”. Per il governatore sono “i punti di riferimento” per salvaguardare la salute dei lavoratori “per le aziende che vorranno riaprire”. L’invito agli imprenditori marchigiani, dunque, e’ di “utilizzare lo stop alla produzione per ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ceriscioli : “Nelle Marche tamponi anche ad asintomatici. Partiamo da Ascoli Piceno - che ha numeri bassi - con 800 al giorno”

Coronavirus - Ceriscioli : "Altri 4 decessi a Marche Nord - ascoltiamo richieste sanità"

