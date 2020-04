Coronavirus, Caldoro in pressing: Fase 2, basta tentennamenti (Di domenica 19 aprile 2020) “In Campania si chiude, non è la strada”. Lo ha detto su Twitter Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania. “Bisogna, in sicurezza, riaprire per la manutenzione dei siti turistici e dei lidi, la cantieristica, come nel Lazio ed in Liguria, consentire la consegna del cibo a domicilio. Inizi la Fase 2, non si può aspettare”, ha concluso. L'articolo Coronavirus, Caldoro in pressing: Fase 2, basta tentennamenti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - polemica sull’uso dei fondi Ue. Caldoro : Risolvere problemi invece di litigare

