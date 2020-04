Coronavirus Calabria | ultime notizie | i dati aggiornati al 18 Aprile

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 19 aprile 2020) La situazioneinè costantemente monitorata: tra icomunicati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile ci sono anche quelli del territorio calabrese. Sono 1.011 i contagi totali registrati nella regione dall’inizio della pandemia, mentre 832 sono i pazienti attualmente positivi. I nuovi casi registrati nelleventiquattro ore sono 20, ed il trend di crescita è del 2% (ieri il numero era negativo: -18). I ricoverati con sintomi sono 152, 673 sono i cittadini in isolamento domiciliare ed esiguo è il numero dei pazienti in terapia intensiva: solo 7. Nella regione i decessi sono 73, mentre 106 è il numero complessivo dei guariti. Seguono ulteriori dettagli., i numeri provincia per provincia Nelle provincie calabresi il contagio da Covid-19 è così distribuito: in ...