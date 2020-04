Coronavirus, bollettino 19 aprile 2020: -98 ricoveri, + 433 morti, + 2.128 guariti (Di domenica 19 aprile 2020) Per il secondo giorno consecutivo senza conferenza stampa, la Protezione Civile ha diffuso i dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornati al 19 aprile 2020:- il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi; - il numero totale di attualmente positivi è di 108.257 con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri; - tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri; - 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri; - 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi; - i deceduti oggi sono 433, per un totale di 23.660. - il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 47.055, con un incremento di 2.128 ... Leggi su blogo Coronavirus - in calo vittime e nuovi contagi : 433 morti in 24 ore (ieri erano 482) e +486 positivi (ieri erano 809) – Il bollettino della Protezione civile

Coronavirus - trend in calo : il bollettino del 19 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia, 178.972 casi positivi e 23.660 morti. Il bollettino del 19 aprile Corriere della Sera Coronavirus, a Imola ricoveri in calo. Un solo caso in più

I ricoveri di persone con coronavirus sono costantemente in calo, conferma l’Ausl di Imola nel suo quotidiano bollettino: 4 in Area Critica, 3 in ECU, 21 in Medicina, 18 in post acuzie OsCo. 15 ...

Covid-19: Bollettino della regione Calabria del 19 Aprile

CATANZARO, 19 APR - In Calabria ad oggi sono stati effettuati 22.234 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.035 (+24 rispetto a ieri), quelle negative sono 21.199.

