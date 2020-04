Coronavirus, bimbo di 5 anni rimasto solo (Di domenica 19 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi è salito a numeri molto elevati. Poche ore fa, è stato raccontato sul web, la vicenda di Andrea (nome di fantasia), un bimbo di soli cinque anni che ha perso il padre a causa del virus e la madre è stata ricoverata, poiché positiva. Quindi è rimasto solo. A parlarne è stato proprio il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che con l’aiuto dell’assessore dei Servizi Sociali, Emma Capogrossi, hanno trovato in breve tempo una sistemazione per il piccolo insolita, ma speciale. La donna, ha pubblicato un messaggio su Facebook, in cui ha scritto: “Andrea risulta negativo al tampone, ma deve stare in quarantena. Ci attiviamo con i servizi sociali, ma non è facile; non possono prenderlo ... Leggi su bigodino Bimbo di 9 mesi positivo al coronavirus : contagiato dal nonno

