Coronavirus: Anelli (Lega), 'Pd e M5S provano a infangare Lombardia, falliranno' (Di domenica 19 aprile 2020) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Offensive e inaccettabili le parole di Vito Crimi: nel 2010 si era candidato governatore ottenendo il 3% e ora punta a mettere le mani sulla Lombardia proponendone addirittura il commissariamento. I lombardi hanno la memoria lunga: il 31 gennaio Conte assicurava che 'la situazione è sotto controllo', il tentativo di Pd-5Stelle di infangare la Regione è destinato a fallire. Crimi si preoccupi del Campidoglio di Virginia Raggi". Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Rosato - ‘bene Patuanelli - riaprire prima che sia troppo tardi’

"Coronavirus - piano riapertura di Patuanelli"/ Retromarcia Mise - task force Colao...

Effetto coronavirus - – 65% di accessi negli Ospedali per problemi cardiaci : “Sottovalutare i campanelli d’allarme è pericoloso” (Di domenica 19 aprile 2020) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Offensive e inaccettabili le parole di Vito Crimi: nel 2010 si era candidato governatore ottenendo il 3% e ora punta a mettere le mani sullaproponendone addirittura il commissariamento. I lombardi hanno la memoria lunga: il 31 gennaio Conte assicurava che 'la situazione è sotto controllo', il tentativo di Pd-5Stelle dila Regione è destinato a fallire. Crimi si preoccupi del Campidoglio di Virginia Raggi". Così Roberto, capogruppo dellain Consiglio regionale della

Noovyis : (Coronavirus: Anelli (Lega), 'Pd e M5S provano a infangare Lombardia, falliranno') Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Anelli (Lega), 'Pd e M5S provano a infangare Lombardia, falliranno'... - Agenpress : Coronavirus. 100.000 medici per cure precoci. Anelli (Fnomceo). “Piena condivisione sulla lettera'… - Unibocconi : #coronavirus. Ecco una proposta di @massimo_anelli e alcuni colleghi di università italiane e straniere per la fase… - infoitinterno : Coronavirus, 5 punti per riaprire l'Italia: proposta di Burioni, Lopalco e Anelli -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anelli Quarantena con Tolkien Rileggere il Signore degli Anelli nei giorni del coronavirus Avvenire Coronavirus: Anelli (Lega), 'Pd e M5S provano a infangare Lombardia, falliranno'

I lombardi hanno la memoria lunga: il 31 gennaio Conte assicurava che 'la situazione è sotto controllo', il tentativo di Pd-5Stelle di infangare la Regione è destinato a fallire. Crimi si preoccupi ...

Università Cattolica, nasce il fondo Agostino Gemelli per il sostegno agli studenti

In questo momento di grande incertezza e preoccupazione per il futuro l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di proporre uno strumento concreto a favore degli studenti che, insieme alle loro ...

I lombardi hanno la memoria lunga: il 31 gennaio Conte assicurava che 'la situazione è sotto controllo', il tentativo di Pd-5Stelle di infangare la Regione è destinato a fallire. Crimi si preoccupi ...In questo momento di grande incertezza e preoccupazione per il futuro l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di proporre uno strumento concreto a favore degli studenti che, insieme alle loro ...