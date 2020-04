Coronavirus, ancora una vittima nel Sannio: muore 72enne ricoverato al San Pio (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale purtroppo a 14 il conto dei sanniti morti per il Coronavirus. Non ce l’ha fatta un pensionato di San Salvatore Telesino, 72 anni. Da poco più di una settimana l’uomo era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pio di Benevento. Si tratta dell’ultimo dei cinque casi di positività al Covid accertati nel comune telesino. L'articolo Coronavirus, ancora una vittima nel Sannio: muore 72enne ricoverato al San Pio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus : Sicilia - Catania ancora la provincia più colpita con 612 contagi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora 642 morti in Francia Adnkronos Coronavirus – Costa Deliziosa, il giro del mondo visto dall’oblò: nessuno scende dal 14 marzo. Sbarco a Genova

Il mondo trema per il coronavirus, conta i morti a decine di migliaia, i contagiati hanno superato i due milioni, ma il transatlantico della compagnia italiana è ancora in navigazione. È partito il 5 ...

Coronavirus, da oggi in vigore la nuova ordinanza della Regione Siciliana

E, ancora, sarà consentita la cura del proprio orto, la manutenzione di parchi e giardini e l’allestimento dei lidi balneari. Restano in vigore le quattro zone rosse, con delle novità. Per agevolare i ...

