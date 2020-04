Coronavirus, a Napoli terzo giorno senza decessi (Di domenica 19 aprile 2020) terzo giorno consecutivo senza decessi legati al Coronavirus a Napoli. Restano 52 i decessi registrati in città dall’inizio dell’emergenza, secondo quanto riportato dal resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, domenica 19 aprile. Sono appena 3 i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, per un totale di 833 casi. Cresce il numero dei totalmente guariti, cioè chi è risultato negativo a due test consecutivi: oggi sono 131, un aumento di 40 unità rispetto a ieri (e di 61 negli ultimi 2 giorni), mentre sono 43 i clinicamente guariti. In calo i ricoverati in ospedale, 154 (-6), di cui 13 in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri. Sono 496 le persone in isolamento domiciliare (-30 rispetto al dato di ieri). Sono infine 141 gli asintomatici, dato invariato rispetto a ieri. L'articolo ... Leggi su ildenaro Sarri innamorato di Juve - Napoli e soldi. Dal dito medio a cuore bianconero. Ma il Coronavirus non c’entra

Incredibile a Napoli : folla al corteo funebre del sindaco morto di coronavirus

