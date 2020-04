Coronavirus | a Brescia ostetrica canta l'Ave Maria di Schubert VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 aprile 2020) Da qualche giorno agli Spedali Civili diè operativa l’equipe medica arrivata dalla Tunisia per dare una mano durante l’emergenza. Per ringraziare i sette operatori sanitari - e dare il benvenuto al console generale tunisino, in visita all’ospedale in segno di amicizia e solidarietà - un’della struttura ha intonato, accompagnata dal pianoforte, l’Avedie l'Inno d'Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). L’chee suona negli Spedali Civili diL', racconta il Giornale di, si chiama Valentina Di Blasio ed è “laureata in canto e grande appassionata di musica”. La sua esibizione nel maggiore ospedale di, con guanti e mascherina, è stata accolta dagli applausi dei presenti. Per ...