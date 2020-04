Coronavirus, a Brescello in 15 al funerale del suocero del boss Grande Aracri: denunciati. Per 2 accusa di epidemia: “Erano già positivi” (Di domenica 19 aprile 2020) Brescello tiene banco anche al tempo del Coronavirus. Nel comune di Peppone e don Camillo, commissariato per mafia nel 2016, i carabinieri hanno denunciato complessivamente 15 persone colpevoli di avere assistito alla tumulazione presso il cimitero locale di un 85enne vittima di Covid 19. Due di loro, un uomo e una donna parenti stretti del defunto, non potevano uscire di casa perché a loro volta positivi e dovranno rispondere di epidemia colposa e violazione del divieto di quarantena. La vittima non era semplicemente uno dei tanti anziani che soccombono al virus sulle rive del Po tra Cremona, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Paolo Pucci è il padre di Santina, moglie di Francesco Grande Aracri, uomo di spicco e punto di riferimento locale della omonima famiglia di ‘ndrangheta messa alle strette dalle inchieste e dai processi delle Dda calabrese ed emiliano romagnola. ... Leggi su ilfattoquotidiano Il parroco di Brescello mette fuori la chiesa il crocifisso di Don Camillo : “Ferma tu Coronavirus” (Di domenica 19 aprile 2020)tiene banco anche al tempo del. Nel comune di Peppone e don Camillo, commissariato per mafia nel 2016, i carabinieri hanno denunciato complessivamente 15 persone colpevoli di avere assistito alla tumulazione presso il cimitero locale di un 85enne vittima di Covid 19. Due di loro, un uomo e una donna parenti stretti del defunto, non potevano uscire di casa perché a loro volta positivi e dovranno rispondere di epidemia colposa e violazione del divieto di quarantena. La vittima non era semplicemente uno dei tanti anziani che soccombono al virus sulle rive del Po tra Cremona, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Paolo Pucci è il padre di Santina, moglie di Francesco, uomo di spicco e punto di riferimento locale della omonima famiglia di ‘ndrangheta messa alle strette dalle inchieste e dai processi delle Dda calabrese ed emiliano romagnola. ...

Positivi al Covid19 si presentano al funerale: denunciati per epidemia colposa

Alla tumulazione, avvenuta ai primi di aprile a Brescello, ha preso parte una quindicina di persone, tra le quali anche un uomo di 47 anni e una donna di 41, parenti del defunto, entrambi positivi al ...

