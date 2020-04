Coronavirus, 31 anziani morti nella casa di riposo: lo staff era fuggito – VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, anziani morti in casa di riposo. Una storia davvero raccapricciante quella che ci arriva direttamente dal Canada. Il Coronavirus continua a mietere un numero di vittime spaventosamente alto e la paura sta animando il cuore di tantissime persone. Fino ad arrivare a risultati assolutamente inumani. In una casa di cura in Canada, precisamente nel … L'articolo Coronavirus, 31 anziani morti nella casa di riposo: lo staff era fuggito – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - in Svezia monta la rabbia per la strage di anziani : nelle case di riposo un terzo dei morti del Paese

Coronavirus – Canada, casa di riposo abbandonata dallo staff: anziani morti, a terra e affamati. Una storia davvero raccapricciante quella che ci arriva direttamente dal Canada. Il Coronavirus continua a mietere un numero di vittime spaventosamente alto e la paura sta animando il cuore di tantissime persone. Fino ad arrivare a risultati assolutamente inumani. In una casa di cura in Canada, precisamente nel …

