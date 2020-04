Coronavirus | 10 tour virtuali per guardare gli animali

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 aprile 2020) Se non possiamo vedere gli animali di persona, ora anche gli animali entrano virtualmente nelle nostre case. Tutto grazie ad acquari, riserve, centri di ricerca di tutto il mondo che, mentre i visitatori sono in isolamento a causa della pandemia, mettono on line i video delle specie che proteggono, e spesso trasmettono anche in live-streaming permettendoci di vedere cosa fanno in tempo reale.