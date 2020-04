Conte | Fase 2 dal 4 maggio con un programma nazionale omogeneo per tutte le Regioni

(Di domenica 19 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe, nella tarda serata di ieri, ha pubblicato un lungo post su Facebook per spiegare come il suo governo stia lavorando alla "due". Il Premier ha prima di tutto spiegato:"Si è da poco conclusa la riunione della Cabina di regia tra Governo,ed enti locali durante la quale, con i ministri competenti, ho voluto aggiornare la delegazione di governatori, sindaci e presidenti di provincia sullo schema di lavoro per la ’due’ che l’Esecutivo sta portando avanti, coadiuvato dalla Task force di esperti e dal Comitato tecnico scientifico"Poi ha precisato:"Gli effetti positivi dinimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare, ma non sono ancora tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione"Ed è così ...

Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sul miraggio della fase 2: non è più tempo né di comitati né di “pieni poteri… - sole24ore : Coronavirus fase 2, pressing delle Regioni ma Conte frena:?nessuna riapertura lunedì - fanpage : Ultim'ora La decisione del Premier Giuseppe Conte #19aprile - 007Vincentxxx : RT @francotaratufo2: Ti dicono che Conte fa tutto da solo e non si fa aiutare dagli esperti; poi nomina comitati di esperti e ti dicono che… - alessandro1846 : L'Opinione delle Libertà -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Fase

Sono 23.227 le vittime in Italia. I pazienti dimessi sono in totale 44.927. In Lombardia scendono ancora i ricoveri e le terapie intensive. Palazzo Chigi frena sulle riaperture: «Nessuna ipotesi defin ...Romelu Lukaku è uno dei calciatori più attivi sui social in questa fase di lockdown. L'attaccante dell'Inter esplora ogni mezzo per ... con diverse curiosità interessanti raccontate per la prima volta ...