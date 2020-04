Conte a Il Giornale: “Ricostruzione spetta alla politica, non a governi tecnici o di unità. Tra le opposizioni c’è anche chi è costruttivo” (Di domenica 19 aprile 2020) “Il compito della ricostruzione deve spettare alla politica, che deve assumersi la responsabilità, non può essere affidato a governi tecnici”. Mentre “i governi di unità nazionale” sono “formule astratte molto improbabili, molto improbabili da perseguire in concreto basti considerare le divisioni che si sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell’emergenza”. A dirlo è il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Giornale in cui rivendica che questo governo stia “operando con coraggio e determinazione” perché “se non fosse così – aggiunge – sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione”. Il presidente del Consiglio, in un’intervista firmata da Adalberto Signore e dal direttore Alessandro Sallusti, parla di Mes, task force, rapporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) “Il compito della ricostruzione devere, che deve assumersi la responsabilità, non può essere affidato a”. Mentre “idi unità nazionale” sono “formule astratte molto improbabili, molto improbabili da perseguire in concreto basti considerare le divisioni che si sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell’emergenza”. A dirlo è il premier Giuseppein un’intervista alin cui rivendica che questo governo stia “operando con coraggio e determinazione” perché “se non fosse così – aggiunge – sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione”. Il presidente del Consiglio, in un’intervista firmata da Adalberto Signore e dal direttore Alessandro Sallusti, parla di Mes, task force, rapporto ...

