Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 23000 decessi (Di domenica 19 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior numero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (19 aprile): 1. USA 39.1032. Italia 23.227 3. Spagna 20.453 4. Francia 19.323 5. Gran Bretagna 16.060 6. Belgio 5.683 7. Iran 5.118 8. Cina 4.632 9. Germania 4.547 10. Paesi Bassi 3.684 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 22000 decessi

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di domenica 19 aprile 2020) L’è il secondo Paese alper numero dia causa del. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior numero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(19 aprile): 1. USA 39.1032.23.227 3. Spagna 20.453 4. Francia 19.323 5. Gran Bretagna 16.060 6. Belgio 5.683 7. Iran 5.118 8. Cina 4.632 9. Germania 4.547 10. Paesi Bassi 3.684 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

HakulinenMaria : @marianski65 Siamo ancora i primi nella classifica dei contagiati e morti. È presto cantare vittoria. - MaxPettinato : @Fds1988 @magri_giacomo @GoalItalia con 500 morti al giorno si vuole per forza ripartire... si congela la classific… - Lordpinkerton : RT @Lory0074: La classifica dei paesi in base ai morti non la posso più sopportare - ANTEO17 : RT @MarcyMori: @matteosalvinimi Notare che la Lombardia ha il 9,5% di morti rispetto a tutto il mondo, secondo in classifica in tutto il mo… - AgenziaOpinione : -