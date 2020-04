Christian De Sica: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’attore (Di domenica 19 aprile 2020) Torna l’appuntamento con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 19 aprile, l’attore Christian De Sica. Christian De Sica: chi è, età, carriera Christian De Sica è il figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, a Roma. Il fratello maggiore, Manuel De Sica, scomparso nel 2014, era un apprezzato compositore di colonne sonore. Christian ha studiato a Roma, ha conseguito la maturità clasSica al Collegio Nazareno, e si è anche iscritto alla Sapienza di Roma a Lettere senza però mai terminare gli studi. Dopo un tentativo non esaltante come cantante (ha partecipato a Sanremo nel 1973), ha deciso di seguire le orme del padre: è stato subito attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Christian De Sica in difficoltà a Domenica In. Mara Venier : “Un disastro!”

