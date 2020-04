Christian De Sica, appello al Governo: “Pensate anche a noi dello spettacolo” (Di domenica 19 aprile 2020) Nuovo appuntamento con Domenica In, che continua ad andare in onda nonostante l’emergenza Coronavirus. In studio, anche nella puntata odierna, la sola Mara Venier che si metterà in contatto con numerosi ospiti in video-collegamento. A cominciare da Christian De Sica che, durante il suo intervento, rivolge un accorato appello al Presidente del Consiglio. L’appello di De Sica al Governo Il primo ospite della puntata a collegarsi con la padrona di casa è Christian De Sica, che si mostra al pubblico di Domenica In con un vistoso barbone. L’attore spiega: “A stare qua non si fa niente e mi sono fatto crescere la barba. In realtà me la sono fatta crescere perché dovevo fare un film in cui dovevo fare Babbo Natale. Non abbiamo potuto farlo e spero di riuscire a girarlo ad agosto perché esca a Natale“. La situazione legata alla ... Leggi su thesocialpost Christian De Sica : chi è - età - carriera - curiosità e vita privata dell’attore

Christian De Sica in difficoltà a Domenica In. Mara Venier : “Un disastro!”

