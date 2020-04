CHRISTIAN DE SICA Appello a Conte | pensare a noi del mondo dello spettacolo

ML_Napolitano : Christian racconta di un film che si stava girando alla basilica di San Paolo. In questo film furono inseriti ebrei… - MatteoShiro : RT @AleFerazzi: Christian De Sica che ogni 10 secondi va in pausa perché lo chiamano. #DomenicaIn - AleFerazzi : Christian De Sica che ogni 10 secondi va in pausa perché lo chiamano. #DomenicaIn - OldGoodYears : Che fatica e che sofferenza questa intervista con Christian De Sica, tra telefonate che interrompono e connessione a scatti... #DomenicaIn - NonFarcela : Anche Christian De Sica, intanto, si unisce agli artisti che chiedono chiarezza al governo circa il destino degli u… -

CHRISTIAN SICA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CHRISTIAN SICA