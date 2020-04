“Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 19 aprile 2020 – Emergenza Coronavirus Poi

matteorenzi : Da giorni insisto sulla #scuola. Gli esami vanno fatti, sul serio. E se davvero hanno deciso che si tornerà sui ban… - carlaruocco1 : La giustizia farà il suo corso e noi, ci auguriamo che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile.#Salvini in… - lucianonobili : Non c’è dubbio. Arrivate sempre dopo, infatti. Potevate risparmiare due settimane di crisi agli italiani, ma avet… - nariucciopetra1 : RT @annamaria_ff: @NicoTuscany1 @danieledvpd Con il segno di poi...è così...non dimenticherò mai il brindisi dei piddini che votaro per il… - dorinileonardo : RT @RobertaPaliotti: Secondo Bertolaso “la classe medica non è abituata a cambiamenti”. Si sieda se ha tempo, e io e uno stuolo di colleghi… -

“Che tempo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Che tempo