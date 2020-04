Che tempo che fa: ospiti Zucchero, Giulio Gallera e Roberto Burioni, stasera su Rai2 (Di domenica 19 aprile 2020) Zucchero, Roberto Burioni, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e Roberto Saviano sono solo alcuni degli ospiti in collegamento, stasera su Rai2 alle 21:00, a Che tempo che fa. Che tempo Che Fa e Fabio Fazio tornano stasera su Rai2 con un'altra puntata ricca di ospiti e di contenuti dedicati all'emergenza Coronavirus: diversi collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che tempo Che Farà. ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona, saranno: il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi, l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, il virologo Roberto Burioni, Walter Ricciardi, membro ... Leggi su movieplayer Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 12 aprile

“Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 19 aprile 2020 – Emergenza Coronavirus. Poi Zucchero - Saviano - Fabio De Luigi tra gli ospiti in collegamento.

